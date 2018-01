Cemeis de Chapadão do Céu estão abertos para rematrículas

As rematrículas dos alunos nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) começam hoje, dia 16 de janeiro, e seguem até o dia 26 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Educação, os uniformes serão entregues no ato da rematrícula.

Os alunos que estudam na rede municipal de ensino são automaticamente matriculados. Contudo, os responsáveis devem comparecer nos Cemeis Professora Eserci Balestrin Kanieski e Alexandre Fú para atualização de cadastro, munidos do comprovante de trabalho e endereço atualizados.

Para os novos alunos, que fazem parte da lista de espera, a Secretaria de Educação entrará em contato para vagas disponíveis.

As atividades educacionais retornam no dia 22 de janeiro para as crianças de período integral de ambos os Cemeis. Já as aulas, começam dia 05 de fevereiro para os alunos de período parcial e da zona rural, que estudam no Jardim I e Jardim II do Cemei Eserci Kanieski

Assecom

