Apesar das chuvas, Prefeitura preserva condições de estradas e pontes rurais de Alcinópolis

Apesar das chuvas constantes que têm caído em Alcinópolis, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, vem trabalhando para manter preservadas as estradas e pontes rurais do município com o trabalho de manutenção diária em diversos pontos da região, atuando principalmente na recuperação de locais mais críticos.

Nesta segunda-feira (15), a equipe trabalhou na recuperação de um ponto de atoleiro da estrada entre as fazendas do senhor Saturnino e Cabaça, onde o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado do diretor de Obras, Wellington Carneiro, foi conferir de perto o resultado.

“Estamos trabalhando mesmo com as dificuldades desta época chuvosa que atrapalha o desenrolar dos serviços nas estradas rurais. Nossa equipe está de prontidão para atender os chamados nos pontos mais críticos, mas também para realizar o trabalho de prevenção nas áreas menos afetadas”, garantiu o prefeito.

Região da Pólvora – Outra área que foi recuperada nesta segunda-feira foi a estrada rural na região da pólvora, entre as fazendas dos senhores Edvaldo Fernandes e Belarmino. No local, a equipe da Obras realizou ainda o assentamento de mata-burros. “O objetivo é permitir o escoamento da produção, além de facilitar o transporte de moradores de áreas rurais”, concluiu Dalmy.

*Assessoria

