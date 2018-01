A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu informa que a Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude está localizada em novo endereço.

Com o objetivo de atender melhor a população, o funcionamento do órgão agora se dá na Avenida Indaiá, número 104, segundo andar. A sede fica próxima à Igreja Matriz Nossa Senhora Rainha do Céu.

O horário de atendimento continua o mesmo, das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira.

*Assessoria

