Rede estadual de ensino recebe inscrições para vagas remanescentes

A Rede Estadual de Ensino recebe a partir desta segunda-feira (15) as pré-inscrições para as vagas remanescentes nas escolas estaduais. Os interessados têm até esta sexta-feira (19) para fazer o cadastro.

Conforme a Secretaria de Estado de Educação (SED) é necessário que os estudantes, ou responsáveis (para quem for menor de idade), apresentem a cópia da certidão de nascimento ou casamento; RG (para maiores de 18 anos); comprovante de endereço; guia de transferência (se for o caso); histórico escolar (se for o caso).

Ainda nesta semana, a secretaria fará a designação. Caso a matrícula não seja efetivada até sexta-feira, este estudante continuará concorrendo, mas para as escolas marcadas como segunda e terceira opção no ato da pré-inscrição.

Os doadores de medula ou de sangue devem apresentar a carteirinha ou declaração de doador. Os estudantes menores de 18 anos têm até 30 dias após a efetivação da matrícula para apresentar a carteira de vacinação. Para os estudantes com necessidades especiais é necessário apresentar laudo médico com Classificação Internacional de Doenças (CID).

A relação de estudantes designados neste domingo (14) já está disponível no site da Matrícula Digital.

Mais informações na Central de Matrícula: 0800-6470028.

