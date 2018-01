Prefeitura de Figueirão abre inscrições para Concurso Público com 32 vagas

Em reunião realizada no dia 11 de janeiro de 2018, no Gabinete do Prefeito, com a presença do Vice-prefeito Fernando Martins, do Gerente de Recursos Humanos, Paulo Roberto Salomão, dos integrantes da comissão especial do concurso público, formada por membros representantes da educação, saúde, sindicado e poder público e do Sr. Whyndson, Diretor Executivo da empresa Sigma, vencedora do processo licitatório que realizará o certame, foram tratados assuntos referentes ao planejamento e a organização do próximo concurso público que será realizado no Município.

Esse será o terceiro concurso público realizado no Município, sendo o último em 2014.

Serão oferecidas 32 (trinta e duas) vagas, dentre elas 6 (seis) para nível superior, 10 (dez) para nível médio completo, 4 (quatro) para nível fundamental completo e 10 (dez) para nível fundamental incompleto.

Para o magistério serão oferecidas 2 (duas) vagas, inicialmente.

Para os cargos de nível superior haverá vagas para educador físico, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico clínico geral e nutricionista.

Para os cargos de nível médio completo serão: agente comunitário de saúde, agente de fiscalização de obras, agente de fiscalização sanitária, assistente administrativo I, auxiliar de desenvolvimento infantil, técnico em laboratório e técnico em radiologia.

Para nível fundamental completo: auxiliar administrativo I, auxiliar administrativo II e eletricista.

Para nível fundamental incompleto: auxiliar de serviços gerais, mecânico, merendeira, motorista, operador de máquinas leves e operador de máquinas pesadas.

Para o magistério: professores dos anos iniciais de 1º ao 5º ano.

Serão oferecidos ainda cadastro de reserva para os cargos de psicólogo, técnico em enfermagem, inspetor de alunos, vigilante e professor de educação infantil.

Os salários podem chegar a R$ 11.811,71.

Haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que comprovarem hipossuficiência e possuam residência fixa no Município de Figueirão/MS de no mínimo 2 (dois) anos, conforme regulamento do edital de abertura.

Haverá cotas para pessoas com deficiência, na forma da Lei.

O Prefeito Rogerio Rosalin enfatizou a necessidade de transparência total na realização do certame, em todas as fases, primando pelos princípios da moralidade, isonomia e publicidade.

O edital de abertura está previsto para próxima terça-feira, 16, e será publicado no site da Prefeitura Municipal de Figueirão e no diário oficial do Município.

As inscrições para o Concurso serão feitas unicamente pela internet no endereço eletrônico www.sigmams.com.br – a partir das 00h00 do dia 18.01.2018 até às 23h59min do dia 31.01.2018.

As inscrições serão no valor de:

R$ 99,00 para os cargos de nível superior;

R$ 65,00 para os cargos de nível médio completo e fundamental completo;

R$ 49,00 para os cargos de nível fundamental incompleto.

Maiores informações: (67) 3274-1126 – ramal 214 – Gerência de Recursos Humanos.

Fonte: Assecom/PMF

