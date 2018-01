Prefeito Ivan se reúne com representantes da Pavitec Construtora para discutir a conclusão da escola no Distrito de Bela Alvorada.

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira(Xixi) esteve reunido com os representantes da empresa Pavitec, responsáveis pela construção da Escola Joaquim Cândido no distrito de Bela Alvorada(Cooper) para cobrar agilidade da empresa para a conclusão da obra.

Além do chefe do executivo, a equipe técnica, secretários e vereadores também estiveram presentes na reunião e puderam sanar suas dúvidas em relação ao andamento da obra.

O Prefeito solicitou prioridade da empresa nesta empreitada e se colocou mais uma vez a disposição dos mesmos para juntos conseguirem entregar as novas instalações da Escola Joaquim Cândido o mais breve possível.

Os representantes da empresa informaram que 73% da obra já está concluída.

Escola Joaquim Cândido: Localizada no Distrito de Bela Alvorada as instalações do prédio contém: 12 salas de aula com capacidade para 780(setecentos e oitenta) alunos em dois turnos (matutino e vespertino), ginásio coberto, laboratório, pátio coberto, sala de informática, biblioteca, auditório, entre outros.

O valor do investimento é de R$4.434.449.61(quatro milhões quatrocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), desses R$3.296.808.83(três milhões duzentos e noventa e seis mil oitocentos e oito reais e oitenta e três centavos) oriundos de convênio do FNDE- Ministério da Educação, e o restante contrapartida do município.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

