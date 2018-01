Matrículas na rede municipal de ensino iniciaram nesta segunda-feira, 15

As datas para rematrículas na rede municipal iniciam no dia 15 de janeiro e acontecerá até o dia 19 de janeiro. Já as matriculas irão acontecer entre os dias 22 a 26 de janeiro.

Para garantir a vaga do aluno na escola, os pais ou responsáveis legais, devem efetivar a rematrícula e/ou matriculas novas nas datas relacionadas no Edital, do dia 07 de dezembro, sem precedentes de mudanças. Confira o edital clicando aqui.

Confira os cronogramas:

REMATRÍCULAS (para alunos que já frequentam a Escola) – Nos dias 15 a 19 de janeiro de 2018 – das 7h ás 11h e das 13h ás 17h, conforme cronograma de cada escola:

CEI Esperança a. ZONA RURAL (PRÉ I e II) – 15 de janeiro b. PRÉ I – 16 e 17 de janeiro; c. PRÉ II – 18 e 19 de janeiro.

IE. M. Erico Veríssimo a. ZONA RURAL -Fazenda Campo Bom (do Pré I ao 5º ano) – 15 de janeiro; b. PRÉ II e 1º ano – 16 de janeiro; c. 2º e 3º ano – 17 de janeiro; d. 4º ano – 18 de janeiro; e. 5º ano – 19 de janeiro;

E. M. Cecilia Meireles a. PRÉ I e II – 12 de janeiro; b. 1º e 2º ano – 15 de janeiro; c. 3º ano – 16 de janeiro; d. 4º e 5º ano – 17 de janeiro; e. 6º e 7º ano – 18 de janeiro; f. 8º e 9º ano – 19 de janeiro;

E. M. Carlos Drummond de Andrade a. ZONA RURAL (todas as turmas) – 15 de janeiro; b. 2º e 3º ano – 16 de janeiro; c. 4º e 5º ano – 17 de janeiro; d. 6º e 7º ano – 18 de janeiro; e. 8º e 9º ano – 19 de janeiro;

Escolas Rurais – na SEMED (todas as turmas) de 15 a 19 de janeiro

MATRÍCULAS NOVAS (para vagas remanescentes). – Nos dias 22 a 26 de janeiro de 2018 – das 7h ás 11h e das 13h ás 17h, conforme cronograma de cada escola:

CEI Esperança a. ZONA RURAL (PRÉ I e II) – 22 de janeiro b. PRÉ I – 23 e 24 de janeiro; c. PRÉ II – 25 e 26 de janeiro.

E. M. Erico Veríssimo a. ZONA RURAL -Fazenda Campo Bom (do Pré I ao 5º ano) – 22 de janeiro; b. PRÉ I e PRÉ II – 23 de janeiro; c. 1º e 2º ano – 24 de janeiro; d. 3º e 4º ano – 25 de janeiro; e. 5º ano – 26 de janeiro;

E. M. Cecilia Meireles a. PRÉ I e II – 22 de janeiro; b. 1º ao 3º ano – 23 de janeiro; c. 4º ao 6º ano – 24 de janeiro; d. 7º ao 9º ano – 25 de janeiro;

E. M. Carlos Drummond de Andrade a. ZONA RURAL (todas as turmas, da FCB somente alunos do 6º ao 9º) – 22 de janeiro; b. 1º e 2º ano – 23 de janeiro; c. 3º ao 5º ano – 24 de janeiro; d. 6º e 7º ano – 25 de janeiro; e. 8º e 9º ano – 26 de janeiro;

Escolas Rurais – nas referidas escolas (todas as turmas) a. E. M. Pedra Branca– 22 de janeiro; b. E. M. Ribeirão – Polo– 23 de janeiro; c. E. M. Aroeira – 25 de janeiro; d. Na SEMED – 22 a 26 de janeiro.

Mais informações podem ser obtidas na secretária de Educação, localizada na Av. Quatro, nº 807, ou pelo telefone (67) 3562-1385.

