Homem de 33 anos cometeu suicídio em Chapadão do Sul

Nilton Borges da Silva, 33 anos, conhecido como Baiano suicidou-se em Chapadão do Sul. Ele era natural do Estado da Bahia e morava sozinho na Rua Das Violetas, Bairro Flamboyant II.

Segundo informações, por volta das 13 horas, a sua namorada, foi fazer uma visita e ao entrar na casa deparou com o corpo do homem enforcado em uma corda, no banheiro.

Assustada com a cena a mulher saiu desesperada pela rua, gritando e pedindo ajuda aos vizinhos, que acionaram a polícia militar.

Parentes da vítima informaram que o mesmo estava em depressão, mas, não havia qualquer sinal de que ele poderia tirar a sua vida.

Nilton Borges é natural da Bahia, onde seu corpo será translado para o sepultamento.

