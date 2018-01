Congresso terá ministração e louvores para atrair público no carnaval

De 10 a 13 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana Independente de Chapadão do Sul, em parceria com o presbitério Vale do Rio Aporé, realizará em sua sede o Congresso Aviva Jovem.

O evento, que é promovido anualmente no feriado de carnaval, reúne jovens das cidades de Chapadão do Céu (GO), Costa Rica, Paranaíba e Cassilândia. Mais de 200 jovens participarão desse encontro.

O Congresso Aviva Jovem contará com a participação do pastor Luciano Andrian, de Apucarana, estado do Paraná.

Durante os dias de congresso, os presentes poderão participar das ministrações, louvores, além de uma programação recheada de atividades para atrair o público de todas as idades. Haverá intérprete de libras para deficientes auditivos. Apouco dias de iniciar, o evento já chama atenção no Facebook, onde muitos já atualizaram suas fotos de perfil com o tema do evento e a Fan Page, onde conta os detalhes do evento.

Faça sua inscrição pelo fone (67) 3562-1618 e/ou 99967-0900, ou na sede da Igreja Presbiteriana Independente, localizada na Avenida Seis, nº 1432 – Centro, Chapadão do Sul.

O evento começou em 2013 em Chapadão do Sul, e percorreu as demais cidades do Presbitério Vale do Rio Aporé. Este ano volta a ser realizado aqui, com a visão de um novo ciclo, intitulado Aviva Jovem, que tem o propósito de chamar atenção para um novo tempo de avivamento sobre a igreja.

Para participar do grupo no WhatsApp clique aqui, curta a Fan Page para atualizar sua foto de perfil do facebook com o tema clique aqui.

Fonte: Assessoria de Imprensa Aviva Jovem

