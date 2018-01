Com apoio do Governo Municipal, 15ª edição da Copa Rotary de Futsal começa dia 19 de janeiro com 14 equipes na disputa

Começa na sexta-feira, 19 de janeiro de 2018, no Ginásio Poliesportivo Luiz Carlos Yamashita de Souza, no Bairro São Francisco, em Costa Rica – MS, um das mais tradicionais competições esportivas do município, a Copa Rotary de Futsal que será disputada nas categorias: Livre e Veterano.

A competição é uma realização do Rotary Club de Costa Rica com apoio do Poder Executivo por meio da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura – e Câmara de Vereadores.

“Estamos sempre buscando novidades para o setor. A competição tem caráter beneficente. A renda obtida com o campeonato é revertida para os projetos sociais do Rotary Clube de Costa Rica”, conta o secretário da pasta Keyler Simey Garcia Barbosa.

Os jogos serão realizados todos os dias a partir das 18h30 (durante a semana) e às 16h aos sábados e domingos. O ingresso para prestigiar os jogos tem o valor simbólico de R$ 3,00 (três reais).

De acordo com o assessor de Esportes da SEMTMA, Ademildo Batista de Amorim “Tigrilo”, neste ano 14 equipes estão inscritas na competição. Serão nove times na Categoria Livre, sendo dois de Chapadão do Sul – MS, um de Coxim – MS, um de Chapadão do Céu – GO, um de Mineiros – GO e quatro de Costa Rica. E ainda, cinco equipes na Categoria Veterano, sendo duas de Costa Rica, uma de Chapadão do Céu, uma de Chapadão do Sul e uma de Mineiros.

“A 15ª edição da Copa Rotary de Futsal termina dia 27 de janeiro de 2018. Trata-se de uma competição tradicional de futsal, que estava adormecida e retorna nesse ano de 2018 para buscar novamente seu prestígio e tradição” reforça Tigrilo.