Casal é mantido refém por mais de 08 horas em Chapadão do Sul, ladrões levaram o carro das vitimas

Por volta das 21 horas da noite deste domingo, o casal. A.C.B., 27 anos e C.C.S.A, 24, moradores da rua dos Pássaros, no Esplanada III, foram surpreendidos em sua residência, por dois bandidos armados, com faca e uma pistola, onde acabaram sendo rendidos e mantidos reféns até as 05hs30 desta madrugada e tiveram, o carro e sua residência roubada.

Segundo a denunciante C.C.S.A, ela foi surpreendida pelos bandidos, quando saiu no quintal para procurar o gato de estimação e deu de cara com os dois assaltantes, que anunciaram o assalto. Assustada ela gritou, foi quando seu marido saiu para ver o que estava acontecendo, os bandidos apontaram a arma e mandou ele deitar no chão, se não ele matava sua esposa.

Após dominar o casal, a dupla amarrou o casal pelas mãos e pés, e passou a ameaça-los, exigindo a chave do carro do casal, celulares e dinheiro.

Segundo a denunciante, um dos bandidos, após pegar a chave do carro saiu. O outro disse que ficaria com eles até o carro passar a fronteira com o Paraguai, para completar uma cota.

Segundo a vítima, o bandido que ficou com eles, tirou várias fotos do casal, filmou toda a casa e fez ameaças, afirmando que se eles, que conhecia eles e que estudou toda a rotina deles, e que se a polícia fosse atrás deles, eles o matariam.

Após ingeriram várias doses de bebidas na casa, o assaltante, fez uso do celular e acabou citando alguns nomes, como PAIZÃO e TOUR, sendo que este acunha de Paizão, falou o esposo da vítima, afirmando que conhecia ele por meio da academia que ele frequentava próximo a garra matérias de construção.

Segundo eles, o bandido recebia mensagem a cada cidade que o carro passava e, que por volta das 05hs30, ele recebeu uma mensagem, foi quando colocou o casal no quarto trancou a porta, colocou a chave em cima da geladeira, saiu trancado a casa e jogando a chave no gramado.

Além do carro, foram levados, aparelho de celular do casal, uma TV 32 polegadas, R$ 1.100.00 reais em espécie, uma folha de cheque no valor de R$ 1.536.00 em nome de Cirlene dos Santos, Cartão do Banco do Brasil, documentos do carro, entre outros pertence das vítimas.

