7ªCIPM apreende aproximadamente 190kg de maconha em Chapadão do Céu

Na tarde de sábado (13), a equipe RP 9476 realizava abordagem estática na GO-050 quando um veículo desobedeceu a ordem de parada e furou o bloqueio.

A equipe policial iniciou um acompanhamento e percebeu quando o condutor do veículo abandonou o automóvel e adentrou a mata.

No interior do veículo foram encontrados 190 tabletes de maconha, uma caixa de munição calibre 380 e constatou-se que o automóvel estava com placas adulteradas e era produto de roubo.

Os objetos apreendidos foram apresentados na delegacia de polícia em Jataí para providências cabíveis.

Fonte: PM

ROTA POLICIAL JATAI

