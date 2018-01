Menor de 11 anos foi responsável por colocar fogo no trenzinho da Praça

Na manhã deste domingo, o trenzinho decorativo que fazia parte da decoração natalina da praça de eventos foi incendiado, numa ação de vandalismo.

As chamas que consumiam a cobertura do trem, feita com fibra de vidro. Todo o material das laterais da cabine também foi completamente destruído

Segundo informações de testemunhas, um menino passou no local e atirou fogo, na cabine do trenzinho que rapidamente se alastrou. Essas mesmas testemunhas acionaram os bombeiros, que rapidamente conseguiram controlar o fogo, evitando que o sinistro se alastrasse e destruísse o enfeite.

O vice-prefeito Dr. João Buzoli, acionou a polícia civil, que deu início às investigações e em menos de 30 minutos, os investigadores, Ariane e Elton, descobriram, o autor dos danos ao patrimônio público. Trata-se de um menor de 11 anos, que segundo familiares, ele problemático tanto em casa e com os vizinhos.

O caso será levado ao conhecimento da justiça, onde os pais deveram ser responsáveis pelos prejuízos.

Comentários