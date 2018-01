Subiu para 13 o números de mortos em acidente em MG

Treze pessoas morreram e 39 ficaram feridas em um grave acidente na BR-251, em Grão Mogol, no Norte de Minas, na manhã deste sábado (13). Seis corpos foram encontrados debaixo das ferragens dos veículos.

Segundo o Samu e os Bombeiros, onze pessoas estão em estado grave, uma em estado gravíssimo e 27 sofreram ferimentos leves. O acidente envolveu sete veículos:

um caminhão que fazia o transporte de outro caminhão;

dois micro-ônibus;

duas carretas;

uma van.

Segundo Joana Dark, da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu assim:

um caminhão fazia o transporte de outro caminhão no sentido Montes Claros e invadiu a contramão;

esse caminhão colidiu com um micro-ônibus que seguia no sentido contrário, em direção a Salinas;

uma van tentou desviar da colisão e acabou atingida por uma carreta;

essa van saiu da pista e tombou;

o caminhão que começou o acidente continuou desgovernado;

esse caminhão bateu ainda contra outra carreta, que transportava papel;

essa carreta saiu da pista e pegou fogo;

ainda desgovernado, o caminhão colidiu contra outro micro-ônibus;

o caminhão que era transportado caiu em cima desse micro-ônibus.

O motorista da carreta que pegou fogo viajava com dois filhos, de 5 e 17 anos. “O condutor conseguiu salvar apenas o filho de 5 anos e a filha de 17 faleceu dentro do veículo”, explicou Joana Dark.

Um dos micro-ônibus envolvidos no acidente era registrado em Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Pelo menos cinco pessoas eram moradores da cidade. O motorista e proprietário do veículo, Kaliandro da Silva de Oliveira, foi um dos mortos no acidente. O prefeito interino de Catolé do Rocha, Lauro Maia, decretou luto oficial de três dias na cidade.

Sete veículos se envolveram no acidente (Foto: Samu/ Divulgação)

A rodovia ficou interditada próximo ao Povoado de Bocaina, em Grão Mogol, e o trânsito foi totalmente liberado por volta das 16h30. Segundo a PRF, a pista deve ser fechada novamente para a remoção dos veículos. O congestionamento chegou a 20 km nos dois sentidos da pista.

Segundo o Samu, ambulâncias do suporte avançado e básico de Montes Claros, e unidades de Francisco Sá, Salinas, Cristália e Porteirinha se deslocaram para o local do acidente. Um helicóptero da Polícia Militar auxiliou no socorro às vítimas, que foram levadas para hospitais de Francisco Sá, Salinas e Montes Claros. Segundo a diretora do hospital de Salinas, oito pessoas foram atendidas e liberadas, uma permanece internada e está estável, e, outra vítima foi transferida para Taiobeiras. As unidades de saúde de Francisco Sá e Montes Claros informaram que os feridos estão estáveis.

A enfermeira do Samu Michelly Santos falou sobre o que a equipe viu logo que chegou onde ocorreu a batida.

“A situação lá é muito triste. É um micro-ônibus, um caminhão que tinha outro caminhão em cima dele, que colidiu com o ônibus e esse eixo parece que foi para dentro do ônibus. Vítimas presas nas ferragens, algumas em óbito e outras sendo retiradas. O médico do SAMU, é ele que tria os pacientes que estão em estado mais grave. Os mais graves vêm de helicóptero e os mais estáveis por transporte terrestre”, relatou.

De acordo com os bombeiros, uma guarnição de combate a incêndio e duas de salvamento atuam no acidente.