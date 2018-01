Grave acidente entre cinco veículos deixa ao menos sete mortos na BR-251, no Norte de Minas

A perigosa BR-251, que liga Montes Claros a BR-116 (Rio-Bahia), no Norte de Minas, foi palco de um grave acidente, ocorrido na manhã deste sábado, que envolveu cinco veículos, causou sete mortes e deixou outras 39 pessoas feridas. A batida ocorreu por volta das 5h, no km 400 da rodovia, perto de Bocaina (município de Grão Mogol), entre Francisco Sá e Salinas. Segundo testemunha, o acidente foi provocado por uma carreta, que entrou pela contramão em uma reta.

A pista foi interditada e o trânsito está parcialmente interrompido no local, formando filas quilométricas de veículos – sobretudo, carretas e caminhões,– nos dois sentidos da estrada. A BR-251 é uma das rodovias mais movimentadas do estado, com um tráfego intenso de veículos de cargas que viajam do Centro/Sul para o Nordeste.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, além dos sete mortos, o acidente deixou uma pessoa ferida em estado gravíssimo e outras 11 vítimas em estado grave, além de 27 com ferimentos leves. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal, sendo usado também um helicóptero da Polícia Militar. Somente do Samu foram mobilizados 23 socorristas em sete ambulâncias, deslocadas de quatro municípios, sendo duas delas unidades de atendimento avançado.

As vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para os hospitais de Salinas e Francisco Sá enquanto os casos graves foram levados para Montes Claros, a maioria para a Santa Casa. O Hospital informou que para a assistência aos feridos no do acidente na BR-251, teve que acionar o seu “plano de catástrofe de atendimento ás vitimas”, tendo em vista que, na sexta-feira, a instituição anunciou que devido a superlotação, adotou um “plano de contigência” e decidiu, provisoriamente, fechar parcialmente o seu pronto socorro, passando atender somente os “casos de eminente risco de morte”.

Conforme uma testemunha ouvida pelo Estado de Minas, uma carreta que viajava no sentido Salinas/Francisco Sá, transportando um outro caminhão, entrou pela contramão numa reta e provocou o acidente, batendo em outros veículos que viajavam no sentido contrário. Segundo o informante, ao entrar pela contramão, inicialmente, bateu na lateral de um micro-ônibus. Depois, bateu em van, que virou e tombou.

A van acabou sendo atingida por uma outra carreta com uma carga de papel que, em conseqüência do choque, saiu da pista e pegou fogo. Ainda na sequência, o caminhão que era transportado pela carreta causadora do acidente se soltou e atingiu violentamente uma outra van.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o micro-ônibus e as duas vans envolvidas na tragédia estavam seguindo em direção ao Nordeste. A suspeita é que os veículos estariam fazendo o transporte clandestino de passageiros, o que ainda será investigado.

(foto: Bombeiros/Divulgação) Luiz Ribeiro -em.com.br

