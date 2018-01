Festa do peão de Cassilandia poderá ter Anitta, Chitãozinho e Xororó, Jads e Jadson e Simone e Simária

O presidente Sindicato Rural de Cassilandia, Cilas Alberto de Souza, presidente do Sindicato Rural de Cassilândia, firmou que “está 99% certo que teremos com atrações da Festa do Peão (Expo Cassilândia) Chitãozinho e Xororó, Jads e Jadson e Anitta”. Outro nome ventilado para também ser contratado é da dupla feminina Simone e Simária.

Cilas afirmou que todos os nomes da Festa do Peão serão confirmados na próxima segunda-feira, dia 15. Ele informou que a comissão da festa está em negociação com esses grandes artistas, mas ainda é preciso bater o martelo com alguns.

Sendo confirmados esses nomes, a Festa do Peão de Cassilândia será uma das mais fortes de todos os tempos, pois tratam-se de artistas que estão tendo grande sucesso. Pelo jeito iremos ter quebra de recorde de público na Expo Cassilândia 2018. Da redação

