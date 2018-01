Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

Maria Vitória conta para José Augusto sobre Vicente e Celeste. Conselheiro sugere que Vicente convide José Augusto para um jantar em sua casa. Padre Lúcio conta para Inácio que Henriqueta se mudou para Morros Verdes. Maria Vitória cobra uma explicação de José Augusto por tê-la afastado de Celeste. Inácio reencontra Henriqueta. Alzira fica furiosa ao saber que José Augusto está no Brasil. Vicente conhece José Augusto. Lucinda finge se importar com Emília. Inácio conhece Izabel, e descobre que Lucinda o afastou de Maria Vitória. Padre João revela a Inácio que Mariana tem seu nome no registro de nascimento. Fernão desconfia que Delfina esteja planejando contra ele. Geraldo conta para Celina sobre a chegada de José Augusto. Celeste incentiva Maria Vitória a passear com o pai. Inácio encontra Fernão. Angélica leva Mariana até Inácio, que se emociona ao pegar a filha nos braços.

DEUS SALVE O REI

Afonso parte para Montemor, e pede que Amália confie nele. Cássio avisa a Rodolfo que Crisélia ordenou que o exército entrasse em prontidão. Crisélia garante a Rodolfo que Montemor será atacada. Rodolfo desaprova a orientação de Cássio para decretar a interdição de Crisélia. Virgílio surpreende Afonso na floresta e o desafia. Catarina se encanta com a qualificação do exército de Constantino e pergunta ao duque como ela poderia melhorar as tropas de Artena. Afonso consegue vencer Virgílio e prefere poupar sua vida. Rodolfo desmaia ao saber que a rainha mandou atacar Artena. Mandingueira encontra Afonso na floresta e prevê que uma mulher que aparecerá em sua vida lhe trará discórdias e morte. Demétrio não entende o motivo de Constantino permanecer em Artena com seu exército. Crisélia vê um beija-flor na janela e toma uma decisão sobre sua vida. Rodolfo e Cássio se surpreendem ao encontrar Afonso.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Suzy faz escândalo no hospital e revela a todos que Samuel é gay. O psiquiatra fica arrasado. Renato é solidário e aconselha Samuel a se assumir para a sociedade. Adriana tenta conversar com Duda e desconfia quando ela afirma ser uma mulher morta. Mercedes começa a rezar Gael, que tem uma crise. Cleo expulsa Gael da casa de sua avó. Samuel enfrenta todos, e Adinéia consola o filho. Clara decide com Renato quem será sua próxima vítima. Laura não aceita que seu vestido de noiva seja pago por Vinícius. Adriana conversa sobre o caso de Duda com Natanael. Samuel convida Cido para viajar. Nádia decide marcar o jantar com Raquel. Tomaz liga para Renato e pede para visitar Josafá, Mercedes e Cacau. Patrick avisa a Clara que entrará com o pedido de guarda de Tomaz. Samuel leva Cido até a Mãe do Quilombo. Tomaz diz a Clara que sentiu saudades dela. Gustavo alerta Sophia sobre a petição de Patrick.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BAND

AMOR PROIBIDO

Suleyman decide ir embora com a esposa e a filha. Adnan chega em casa, vê as malas da família e não entende nada. Adnan discute com Bihter e dá razão aos empregados. Bihter marca consulta com médico. Behlul pede dinheiro ao tio e compra um carro novo. Bihter diz a Adnan que não terá o bebê. Adnan fica inconformado e sai de casa, quando volta, encontra a porta do quarto trancada.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

APOCALIPSE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

