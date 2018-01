Prefeitura de Chapadão do Céu garante a manutenção da limpeza em toda a cidade

A Prefeitura de Chapadão do Céu garante a manutenção da limpeza em todo o município. Para que isso seja possível, a Secretaria de Obras, Transporte e Ação Urbana supervisiona o trabalho da Cassol – empresa terceirizada que presta serviço de limpeza pública.

Todos os dias as equipes se dividem em diversos pontos dos bairros e Centro, para realizar os serviços necessários, como poda de gramas e galhos, varrição das ruas, entrega de caçambas para entulhos, dentre outros.

De acordo com a Cassol, todas as ruas e avenidas de Chapadão do Céu são varridas, pelo menos, uma vez por semana. Quando não há chuvas, o serviço é realizado duas vezes semanalmente. O mesmo acontece com as podas de gramas e árvores.

Segundo o Secretário de Obras, Vicente Paulo Dias (Romário), o objetivo é manter Chapadão do Céu sempre organizado, com as manutenções em dia, evitando problemas e garantindo o bem estar de todos. “Queremos conservar uma cidade limpa e bonita, para que a população possa aproveitar com segurança”, afirma Romário.

A Secretaria de Obras também deu início ao recolhimento dos enfeites natalinos. O trabalho que iniciou na última sexta-feira deverá ser finalizado no dia 20 de janeiro. De acordo com o secretário, o material é guardado em um depósito para ser reutilizado no próximo Natal.

*Assessoria de Imprensa

Comentários