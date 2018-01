PM desarticula associação criminosa de roubos de carretas em MINEIROS

Após ligação de solicitante informando que no trevo dos bambus no perímetro urbano da Cidade de mineiros, estava ocorrendo um roubo de veículo (carreta) onde cerca de 05 (cinco) indivíduos

Estariam praticando o crime, deslocamos ao local para averiguar tal fato e deparamos com a vítima bastante ensanguentada com ferimentos na cabeça, foi providenciado socorro ao mesmo que foi conduzido para a UPA de Mineiros.

Segundo informações colhidas com a testemunha do fato cinco homens Chegaram numa carreta Mercedes Benz de cor branca do tipo graneleiro com faróis de luz de lead, quatro destes desceram do veículo portando armas de fogo renderam e espancaram o motorista de uma carreta que os almejavam roubar cessando as agressões somente pelo fato de que a ação destes causou o despertar de outros motoristas que estava no local, e que em seguida evadiram sentido a Cidade de Portelândia, portanto, informamos a cidade vizinha que estaríamos deslocando no encalço dos Marginais e solicitamos que realizassem bloqueio no trevo.

Durante patrulhamento na cidade de Portelândia os PMs, encontraram uma carreta com o mesmo modelo da que fora utilizada no crime e realizamos Abordagem, sendo localizado cinco indivíduos já em estado de repouso, durante a busca veicular foram Localizadas 2 armas de fogo, uma do tipo revolver e outra do tipo pistola ambas municiadas, 16 rodas com Pneus para caminhão, 02 macacos hidráulicos, porção de maconha, 05 celulares sendo um de propriedade da vítima, droga do tipo LSD e uma jaqueta preta ensanguentada.

O motorista da carreta informou que Uma das armas era de sua propriedade e ofereceu cerca de 20 mil reais para que nós os liberassem. Diante Do fato conduzimos todos os criminosos a presença do delegado de polícia civil.

