Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Notáveis probabilidades de sucesso nas questões relacionadas com concurso, testes, aumento de vencimentos e rendimento. O contato com desconhecidos lhe será útil. Por isso, medite um pouco sobre os seus problemas, uma vez que agindo assim, você verá ideias novas surgirem.

TOURO – Vizinhos ou parentes muito chegados procurarão ter questões com você neste dia, não dê, portanto, motivos para isso. A influência também não é propicia ao amor. Excelente, contudo para o trabalho e para os negócios.

GÊMEOS – O período da manhã será um tanto complicado para você. Mas, à tarde, tudo deve melhorar sensivelmente. Conseguirá progredir no trabalho e será bem sucedido. Êxito profissional e boa saúde.

CÂNCER – Dia que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais intimas e familiares porque o signo atual o eleva em quase todos os sentidos. Pode demorar um pouco, mas conseguirá o que está pretendendo. Pense mais em seu lar. Um amigo poderá favorecê-lo nos negócios.

LEÃO – Suas boas qualidades e habilidades influenciarão de maneira benéfica, pessoas importantes para você. O trabalho e as empresas estão em bom aspecto. Nervosismo à flor da pele. Mantenha calma.

VIRGEM – Evite, neste dia, qualquer ação, que possa afetar seu equilíbrio nervoso. Por outro lado, sua saúde melhorará totalmente, suas chances de sucesso geral também serão evidentes. Viver na ilusão acabará lhe decepcionando quando se deparar com a realidade.

LIBRA – Excelente dia para tratar com agricultores, agropecuários, feirantes e agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários e muito poderá progredir, profissionalmente, neste dia. Fluxo neutro, contudo, ao amor.

ESCORPIÃO – Apesar de boas oportunidades para a vida social e o encontro com os amigos, sua disposição não lhe permitirá ir muito longe. Melhoria em termos financeiros, em particular em relação a soluções em longo prazo.

SAGITÁRIO – Sua criatividade pessoal e participação de outras pessoas favorecerão o desenvolvimento da carreira profissional. Início de uma fase de mudanças nas suas emoções e na maneira de se relacionar com as pessoas.

CAPRICÓRNIO – Amizade feliz, sucesso profissional, social e financeiro e o que prenuncia este dia para você. Poderá ter por outro lado, algum aborrecimento passageiro provocado pelos filhos ou pais. É um dia impróprio para discussões em todos os sentidos.

AQUÁRIO – Você terá vantajosas e reais oportunidades, já que o seu signo é pleno de chances e oportunidades. Favorável para compras e vendas lucrativas. O período da noite poderá ser aproveitado em recreação, diversão.

PEIXES – Alguma prudência é bastante aconselhável, uma vez que afastará a possibilidade de se perder em pequenos negócios ou outros assuntos. As Influências são benéficas e você pode tratar de assuntos importantes. Saúde, dinheiro e amor sob-bons fluxos astrais.

