Homem rouba farmácia de Chapadão do Sul, e na hora da fuga, dispensa o dinheiro no chão

Na manhã de quarta-feira (10), chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul a informação de um roubo em uma farmácia na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais se deslocaram até local, sendo que foram informados pela vítima O.L.C, de 45 anos, que um homem de cor parda, aparentando ser menor de idade, que trajava bermuda colorida, camiseta preta e boné amarelo, entrou nas dependências da farmácia, com uma faca, anunciando o roubo. Na ação ele levou a quantia de R$ 50,00.

Após fugir do local, a vítima pegou sua motocicleta e passou a seguir o autor, mas quando ele notou que estava sendo perseguido, começou a dispensar o dinheiro no chão.

A vítima recolheu o dinheiro e retornou para a farmácia.

A GUPM fez rondas nas proximidades, porém não conseguiu captura do homem.

Os policiais foram até a Escola Estadual, localizada na Avenida 16, uma vez que a equipe policial recebeu a informação de o homem teria pulado o muro da escola quando avistou a viatura policial.

Ao verificar as imagens das câmeras de vigilância, foi possível ver que o menor realmente tinha pulado o muro, porém, dada a precariedade das imagens, as testemunhas do estabelecimento não puderam confirmar se realmente ere o mesmo que havia cometido o roubo.

As buscas perduraram até a madrugada com a abordagem de suspeitos.

Na manhã de quinta-feira (11), a atendente da farmácia entrou em contato com o plantão policial informando que havia sido encontrada a faca, que posteriormente foi entregue aos policiais.

Fonte: MS Todo Dia

Comentários