Homem ameaça matar bombeiros durante atendimento em residência

Um homem de 35 anos, identificado como Alexandre Ramos dos Santos iniciou uma briga com a irmã e começou a 6 eatrapalhar o atendimento que uma equipe do Corpo de Bombeiros tentava prestar para a mãe do mesmo, que estava passando mal dentro de uma casa na tarde de ontem (11), no jardim Imperial em Aparecida do Taboado.

Segundo o registro da ocorrência, os bombeiros deram início aos primeiros procedimentos, quando Alexandre se desentendeu com a irmã, dando início à agressões físicas. Os socorristas interferiram na desavença e foram ameaçados por Alexandre.

“Vocês não me conhecem, eu vou pegar uma faca e vocês vão ver. Eu vou quebrar esse carro de vocês “, disse o homem.

Ele adentrou na casa e ao tentar sair, foi trancado pela irmã. Ele pulou o muro da casa, se aproximou dos militares e continuou fazendo ameaças. O Corpo de Bombeiros acionou apoio da Polícia Militar e Alexandre se acalmou com a chegada de um outro irmão.

Os bombeiros conseguiram atender a mãe do autor, que foi encaminhada para o hospital. Em seguida, os socorristas foram até a delegacia e registraram a ocorrência.