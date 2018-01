Figueirão: Verdana Agropecuária coloca em prática programa inédito no Brasil

A Verdana Agropecuária, empresa pertencente à família Grubisich, com três fazendas no Brasil – São Paulo (Itatinga) e Mato Grosso do Sul (Camapuã e Figueirão) –, divulgou recentemente que colocou em prática um programa inédito no país, batizado de Centro de Referência Angus (CRA): uma prova de desempenho que busca identificar, anualmente, tourinhos angus nacionais ideias para o cruzamento industrial em vaca nelore.

O projeto conta com a parceria dos mais importantes criatórios brasileiros de abeerden angus (sobretudo do Rio Grande do Sul, berço de criação da raça de origem britânica no país), que enviaram os seus tourinhos para a fazenda de Itatinga, onde é realizada a prova de desempenho.

Segundo o pecuarista e empresário Bruno Grubisich, sócio da Verdana e mentor do projeto, pela primeira vez no país passa a existir um trabalho consistente de avaliação totalmente direcionado ao angus nacional, que vai resultar na revelação anual de um seleto grupo de 5-6 touros jovens – entre 100 animais que serão testados anualmente pelo programa CRA –, com potencial para ingressar nas baterias de angus das principais centrais de inseminação do país.

“Temos a necessidade urgente de avaliar e provar a nossa própria genética angus, dirigida exclusivamente para o sistema brasileiro de produção e, especialmente, para o cruzamento industrial em vacada nelore”, disse em nota Grubisich.

Ainda de acordo com o empresário, a genética angus “genuinamente brasileira” oriunda do CRA terá um volume de informações consistentes, trazendo maior segurança para o uso em cruzamento industrial condizente com a realidade da pecuária extensiva adotada pelas fazendas de cria do Brasil Central, enfatizou Grubisich.

“O problema é que o sêmen importado de angus norte-americano, hoje utilizado largamente em protocolos de IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo), é selecionado em sistemas altamente intensivos, baseados em dietas de alto grão e voltados para a produção da raça pura, ou seja, envolve a seleção de angus para angus”, explicou Grubisich.

Em decorrência disso, continua ele, alguns produtores desses animais gerados pela genética importada angus acabam não recebendo dos frigoríficos as premiações (ágio sobre a arroba do boi gordo) almejadas inicialmente, por causa da falta de padronização e acabamento inadequado de carcaça.

Eficiência alimentar

Os touros que participam do programa de desempenho CRA são avaliados por meio do sistema de medição Intergado, equipamento instalado na fazenda da Verdana, que identificará os animais superiores em eficiência alimentar e conversão de matéria seca em carne, dentro das características da pecuária brasileira.

Pelas regras do projeto CRA, os custos do programa de eficiência alimentar serão 100% fomentados pela Verdana. Em contrapartida, a empresa de Grubisich se tornará sócia imediata de 50% de todos os animais participantes da prova, independentemente do destino futuro desses exemplares (ou como doadores de sêmen para as centrais de comercialização ou como touros superiores de repasse em programas de IATF).

Dieta

Durante três meses, os tourinhos Angus irão receber no cocho uma dieta que simula as condições do pasto, com o fornecimento de ração para ganhos de aproximadamente 1,2 kg/dia. O trato é composto com volumoso e grãos com níveis de proteína e de energia equivalentes a um sistema de recria semi-intensiva em pastagens de alta qualidade e bem manejadas, condições ideias para a criação de animais F1. “Um dos objetivos é selecionar animais mais eficientes, ou seja, que conseguem ganha mais peso comendo menos”, explicou Grubisich.

Testes de ultrassonografia

Depois de passar pela prova de eficiência alimentar, os animais serão submetidos a testes de ultrassonografia de carcaça, que visam identificar os animais superiores em gordura subcutânea, área de olho de lombo e marmoreio. Também serão realizadas avaliações de escores visuais de conformação, musculosidade e precocidade de acabamento de carcaça, bem como infestação de carrapato, aprumos, entre outros critérios.

A partir dessas medidas, os animais serão agrupados em escalas do melhor para o pior, tendo como referência os critérios de qualidade já existentes em programas de produção de carne gourmet. Os 20% melhores animais avaliados nesses quesitos seguirão para os piquetes da Seleon para a coleta e processamento sêmen. O objetivo é colocar esses reprodutores superiores à venda a partir deste ano de 2018, no Leilão Anual da CRA, disse Grubisich.

Os dados dos reprodutores e de seus descendentes ainda serão agregados anualmente a um Sumário de Touros Jovens Nacionais, proporcionando consistência e confiança ao usuário de genética angus nacional. Essa avaliação genética dos touros do CRA ficará a cargo do geneticista José Bento Sterman Ferraz, professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA), da Universidade de São Paulo (USP).

A própria Verdana será uma das usuárias das melhores safras de touros do programa CRA, a partir da inseminação em vacas nelore situadas nas fazendas de Mato Grosso do Sul, onde a empresa possui um rebanho comercial de 2 mil fêmeas. O sêmen CRA também será utilizado em criatórios de parceiros criadores da raça angus, que contribuirão para a avaliação dos touros com dados de engorda e abate, disse Grubisich.

Fonte: CarneTec

