Executivo Municipal lança Projeto Recreio nas Férias: saiba mais

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul numa parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte realizam o Projeto Recreio nas Férias.

Esse Projeto tem como objetivo proporcionar às crianças, atividades lúdicas e prazerosas, que entretêm e ajudam no desenvolvimento das habilidades dos pequenos, além de auxiliar os pais durante o período de férias escolares, oportunizando-lhes a prática de atividades de lazer, esportivas, cultural e de recreação, como forma de ocupação sadia do tempo livre, visando o desenvolvimento saudável do corpo e da mente.

Serão realizadas atividades três vezes por semana em locais diversificados com início nesta segunda, dia 15 de janeiro.

Início dia 15/01/2018 (próxima segunda-feira) na Praça de Eventos, das 13h às 16h.

Evento gratuito, aberto ao público, para crianças até 17 anos.

Veja a programação:

Segunda feira dia 15/01

Local: praça de eventos

Horário: 14h

Quarta feira dia 17/01

Local: ginásio de esportes

Horário: 14h

Sexta feira dia 19/01

Local: praça de eventos

Horário: 14h

Comentários