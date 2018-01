Divulgado resultado de licitação para pavimentação da Avenida de Alcinópolis

Dando prosseguimento aos investimentos em infraestrutura urbana, o Governo do Estado publicou hoje (12.1) mais um resultado de licitação para asfaltar uma avenida do município de Alcinópolis. A divulgação pode ser conferida na página 68 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo a publicação, receberá drenagem e pavimentação a Avenida Averaldo Barbosa e os investimentos são da ordem de R$ 544.357,68. Os recursos são da parceria do Governo do Estado com emendas parlamentares e a obra de Alcinópolis é resultado de uma emenda do deputado federal licenciado e atual ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

Ao todo são 75 emendas parlamentares referentes ao período de 2016 e, deste montante, 19 já tiveram os recursos liberados para licitação. No ano passado o Governo do Estado deu ordem de serviço para obras de 31 emendas parlamentares do ano de 2015, que garantiram R$ 29,1 milhões de asfalto para 24 municípios de Mato Grosso do Sul. Os recursos são empenhados através do Ministério das Cidades.

