Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Tina percebe o nervosismo de Mitsuko com o questionamento do policial. Nena afirma que o dinheiro não era de Anderson. Keyla explica para K2 como cuidar da gravidez. Bóris e Dóris apoiam Ellen, que sofre com a possibilidade de Anderson ficar com sequelas. Keyla conversa com Tato sobre a suposta gravidez de K2 e afirma que sempre estará ao lado do amigo. Malu confronta Clara e Lica, que a enfrenta. Anderson desperta do coma pós-operatório. Tina investiga a última entrega feita por Anderson. Keyla desabafa com Benê sobre sua raiva de K2 e Tato. Tina insiste para que Anderson lembre do dia do acidente e Mitsuko se desespera.

TEMPO DE AMAR

José Augusto e Maria Vitória se abraçam. Vicente mostra a Conselheiro as alianças de casamento. Celina pede que Pepito seja mais tolerante com Alzira. José Augusto revela a Maria Vitória que Inácio está vivo e casado no Brasil. Lucinda fica furiosa por não receber nenhuma notícia do marido. Maria Vitória pensa em Inácio. Alzira descobre que Artur é herdeiro de uma grande fortuna. Artur repreende Edgar por ter se afastado do jornal por causa de Olímpia. Lucinda visita Maria Vitória. Vicente convida Olímpia para ser sua madrinha de casamento. Eunice pede que Celeste a ajude a encontrar outro médico para acompanhar sua gravidez. Reinaldo e Emília estranham o interesse de Lucinda pela filha de Celeste. Maria Vitória avisa a Celeste que José Augusto está no Rio de Janeiro. Alzira decide fazer um jantar para Artur, e Bernardo se preocupa. Maria Vitória conta para Vicente o que descobriu sobre Inácio. Inácio chega a Portugal. José Augusto devolve a Maria Vitória o medalhão de sua avó.

DEUS SALVE O REI

Virgílio agride Afonso, deixando-o ainda mais debilitado. Rodolfo decide se preparar para assumir o trono, mas seu desempenho na Academia Militar é decepcionante. Catarina sente que Constantino compartilha de suas ideias a respeito de fortalecer o exército de Artena. Crisélia decide comunicar diretamente ao povo sobre a morte de Afonso e, para desespero de Rodolfo, avisa ao neto que ele fará um pronunciamento. Crisélia anuncia ao povo que Rodolfo será o novo rei. Amália agradece a Afonso por evitar seu casamento com Virgílio. Afonso jura a Martinho que sua intenção é fazer Amália feliz. Martinho demonstra não gostar que Amália tenha desfeito seu noivado com Virgílio, ao contrário de Constância. Afonso descobre por Amália que o príncipe de Montemor foi dado como morto.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Duda termina sua conversa com Patrick. Samuel tenta fazer um acordo com Suzy, mas ela o abandona. Renato se insinua para Clara. Gael vê Renato deixar a casa de Clara e vai ao encontro de Aura. Clara conversa com Patrick sobre Renato. Sophia pede para Gael aproximar Aura de Clara para que ela seja sua espiã. Gael diz que não fará isso. Lívia descobre que Mariano é garimpeiro. Leandra avisa aos garimpeiros da reabertura do bordel. Amaro leva um presente para Estela, e Juvenal fica enciumado. Mercedes revela a Josafá o motivo de sua tristeza. Gael pede a ajuda de Mercedes. Nádia diz a Diego que marcou um jantar com a família de Melissa para tratar do casamento. Bruno cobra de Gustavo o advogado para pedir o divórcio e Raquel desconfia. O promotor do caso de Duda aparece para assistir ao depoimento na delegacia. Adriana consegue fazer com que Duda se alimente. Clara convence Suzy a revelar o segredo de Samuel.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Mateo vai a uma festa na casa de Maura, conhece Kátia e a seduz. O juiz nega a Roberto o pátrio poder sobre a filha de Raquel e afirma que isso só pode acontecer se ficar provado que a mãe oferece perigo à criança ou se for viciada em álcool ou drogas. Roberto responde que não há nada disso. Paula procura Maria José (Sandra) e a convida para sair. Helena está furiosa com a demora de Maria José. Bruno pergunta a ela como é a amiga dela e seu irmão. Helena descreve os dois e Bruno diz que pode ser sua outra filha e Alessandro Lombardo. Alessandro conta a Maria José que ela é sua esposa e que eles têm um filho. Paula pede que confie neles. Maria José chora desesperadamente e Alessandro a leva de volta para a mansão dos Lombardo. Emiliano pergunta a Fernando e Vitória se elas conhecem Bruno Albeniz e conta que ele está interessado na neta de seu melhor amigo. Vitória responde que é seu filho e diz que a jovem que está se passando pela neta de Porfírio não é Sandra, mas Maria José, sua irmã gêmea. Ela conta que Maria José foi sequestrada por Helena e Jorge que foi submetida a um tratamento para pagar sua memória. Ao ver as fotos, Maria José recorda estar amamentando um bebê e percebe que é igual ao que pintou. Angustiada, Maruá conta a Bruno que Alex disse que Maria José acordou do coma e isso quer dizer que ou Sandra recuperou a saúde ou que Alessandro sabe de toda a verdade e foi buscar Maria José. Bruno diz a Helena e Jorge que Alessandro levou Maria José, mas que podem acusá-lo de ter sequestrado Sandra. Hernan diz a Alessandro que terá que ministrar em Maria José um medicamento que anule o efeito daquele que lhe apagou a memória, e o aconselha a ter paciência porque para sua esposa ele é um desconhecido. Paula, chorando, diz a Vitória, Fernando e Emiliano, que contaram toda a verdade para Maria José mas ela não acreditou em nada.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Dr. Inácio vasculha o apartamento de Isabela à procura de documentos que supostamente foram roubados do banco por Luiz Monteiro. Carlos e Fernanda decidem se casar numa cerimônia simples e reservada por causa da morte de Fernando Altamirano. Luiz está tramando algo contra Pedro por ter lhe roubado o amor de sua filha e diz a Isabela que precisa de sua ajuda. Luiz está decidido a fazer o que for preciso para que Fernanda receba a herança deixada pelo avô, com a intenção de convencer a filha a lhe dar esse dinheiro. Hernani quer encontrar Camila e fica tão estressado que começa a apresentar sinais de infarto. Luciana está trancada e tenta se libertar. Enquanto isso, Diego tenta seduzir uma aluna. Pilar vê a cena. Depois de examiná-lo, Carlos recomenda que faça repouso, mas ele insiste em procurar a filha e Fernanda se oferece para acompanhá-lo. Luiz vai até a casa de Pedro e tenta estrangulá-lo por ter lhe roubado sua filha. Carlos chega nesse momento e ajuda Pedro a expulsá-lo da casa. Apesar de se sentir mal, Hernani insiste em procurar Camila. Um problema no carro obriga Fernanda e Hernani a ficarem parados no meio do nada. Luiz pede a Mariana que lhe entregue o verdadeiro testamento de Fernando Altamirano. Ela se nega a entregar o documento, mas Luiz ameaça mandá-la para a cadeia e exige que retire as acusações contra Fernanda. Carlos diz a Marisa que no dia seguinte Carlos será levado preso. Ao não encontrar Fernanda em casa, ele sai a sua procura e a encontra com Hernani na estrada.

CARINHA DE ANJO

Haydee diz para Flávio que percebeu que a doença dele é mais grave do que ele mesmo diz. Na verdade o filho está enganando a mãe para colocar o plano de Leonardo em ação. Flávio torce pela morte da própria mãe para ficar milionário. Estefânia mostra para Gustavo que estão dizendo na internet que consumidores passaram mal após beber o novo café da empresa. Antonieta vai com o advogado até o colégio para falar com Madre Superiora. A mulher diz que venderá a terra e não lhe importa nada o que digam. Antonieta então pede para ver como está todo o local. Ao ver o jardineiro do colégio, Páscoal, Antonieta tem uma forte emoção e desmaia. Páscoal reconhece a mulher.

BAND

AMOR PROIBIDO

Bihter percebe que Adnan escutou tudo e tenta se explicar. Behlul elogia Peyker durante o jantar e desperta o ciúme de Nihat. Adnan tenta convencer Bihter a ter o bebê. Adnan acompanha Behlul ao funeral do tio dele. Cemile fica com ciúmes de Katia e as duas brigam no quarto. Deniz sai sozinha depois de levar uma bronca de Bihter. Cemile fala mal de Firdevs, Bihter escuta e demite a família toda.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Enrico diz para Otoniel que não é momento certo de atacar o inimigo e que a melhor coisa a se fazer é se unirem. Marion e Selena discutem sobre a morte de De Michel e que possuem um suspeito. Marion diz para Selena fazer um ofício dizendo que tudo ocorreu bem no encontro para evitar qualquer suspeita. Otoniel vai até a masmorra falar com Cedric. Cedric coloca Enrico contra o rei e diz para ele não acreditar em Lucy. Pietra conta para Enrico que ouviu Cedric dizer à Lucy que era seu pai. Cedric tenta convencer Otoniel a não acreditar em Enrico e nem na Lucy e que ele é a única pessoa que pode ajudá-lo. Brione diz à Selena que vai libertar Gonzalo com a ajuda dela. Ela olha assustada. Jacques conta à Marion, Leocádia e Severo que a comitiva do príncipe De Michel já saiu e ninguém desconfiou de nada. Marion diz que agora é esperar o ataque e que a farsa seja bem-sucedida. Leocádia diz que a culpa ficará para Gonzalo. Neste momento, Tiana entra nervosa e diz para libertarem seu filho, Gonzalo. Pietra pede que Accalon a acompanhe até a masmorra para falar com Cedric. Quando chegam na masmorra, eles percebem que Cedric não está na cela. Pietra entra correndo na sala do trono e dá de cara com o rei Otoniel e Cedric. Cedric pede que os soldados tragam Enrico e Lucy, que já estão presos, e ele anuncia que o temido e imbatível rei Otoniel voltou. Todos ficam assustados e Cedric se sente triunfante.

APOCALIPSE

Verônica diz que ajudará Gloria a descobrir o paradeiro do filho. Natália disfarça o constrangimento e deixa o bar de Diogo. Zoe visita Oswaldo e Letícia. Susana se preocupa com a ambição de Alan. Barbara seduz Diogo. Preocupada com a chantagem de Wallace, Talita tenta abrir o cofre da família, mas não consegue. Guto tenta falar com ele. Esmirna diz que Tião pode ter certa razão. Ezequiel discute com Jonas. Natália se recusa a pedir dinheiro para seu pai, Henrique. Em conversa com os pais, Zoe confessa estar apaixonada por Benjamin. André faz as pazes com Benjamin. Zoe fala da falta de fé de seu amado. Gideon sente saudades de Débora. Stefano oferece apoio à Débora. Adriano reclama da frieza do filho. Ricardo tem um pesadelo e acorda irritado. Bárbara se deita com Diogo. Tiago dá notícias sobre Felipe. Laodiceia fala mal de Ezequiel para Jonas. Ricardo oferece dinheiro para sair com mulheres em Nova Iorque. César se intende com Raquel. O policial chega na delegacia e se espanta ao se deparar com Nicanor.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

