Com investimento de R$ 500 mil reais prefeito João Carlos entrega veículos e equipamentos

Na tarde de ontem o prefeito municipal João Carlos Krug, fez a entrega de dois veículos para a saúde e 60 poltronas para o hospital municipal e um veículo para atender o gabinete do prefeito, totalizando um investimento em torno de R$ 500 mil reais.

Para a saúde, o prefeito fez a entrega de um micro-Ônibus avaliado em R$ 190 mil com capacidade de transportar 17 pessoas (emendas do Professor Rinaldo / Júnior Mochi), que será utilizado para o transporte de pacientes para Barretos. Um Prisma da Atenção Básica de Saúde e 60 poltronas para acompanhantes no Hospital Municipal (Emenda do deputado federal Henrique Mandetta).

Foi adquirida uma Trailblazer, para atender o gabinete, uma vez que o carro que estava sendo usado pelo prefeito, tem mais de 10 anos de uso.

A entrega foi realizada na frente do Hospital Municipal, com a presença de secretários municipais, vereadores e membros de entidades locais.

O presidente da Câmara Municipal Antônio Assunção, parabenizou o prefeito pelos investimentos e lembrou que o Legislativo vai continuar a ser o parceiro do Executivo e que este ano, vai continuar fazendo devoluções de repasse do duodécimo para ser aplicado em benefício da população.

Krug, fez um balanço do que já se foi realizado na saúde do município, desde da retomada da OSS, sinalizou que o setor será prioridade da sua administração. Afirmou que novos investimentos já estão sendo realizados e que em breve, será entregue mais uma Ambulância UTI, adquirida com devolução do duodécimo dos vereadores, além de equipamentos, como Ultrassonografia e mamografia, para deixar o hospital apto a atender a todos.

O Prefeito, também falou que será contratado mais médicos, e que vai em busca de recursos para que seja instalado no hospital o equipamento para que seja feito hemodiálise em Chapadão do Sul.

