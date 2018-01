Chapadão do Sul não terá carnaval em 2018. O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, confirmou que a Prefeitura não irá investir na promoção da folia neste ano, pedindo a compreensão de toda população.

Vale ressaltar, que ao decorrer do ano outras importantes festas serão realizadas pelo Executivo Municipal, sempre zelando pela economia com os cofres públicos, realizando boas festas com orçamentos baixos.

CONFIRA O RESULTADO DA PESQUISA AQUI

A Prefeitura também baseia sua decisão apoiada na enquete realizada no início no mês de janeiro, onde com 1.196 votos, 75% da população votou por Não ter Carnaval promovido pela Prefeitura de Chapadão do Sul, e apenas 25% votou pela realização do Carnaval.

Assim, a Prefeitura de Chapadão do Sul ratifica sua decisão para 2018, mas também pondera que a decisão para os próximos anos será reavaliada, conforme as necessidades do município.

