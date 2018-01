Chapadão do Céu: Flores do Cerrado ganhará novas salas de aula e um depósito

A Escola Municipal Flores do Cerrado ganhará novas salas de aula e um depósito para cozinha, para esse ano letivo. As estruturas das novas salas ainda contam com banheiros – dois femininos e dois masculinos.

Com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu, a ampliação tem valor de investimento de R$ 537.051,74, e é realizada pela Construtora LCS Serviços e Construções, vencedora do certame licitatório.

Em Chapadão do Céu, o padrão médio nas escolas é de 28 alunos por sala de aula. Por isso, de acordo com a Secretária de Educação, Lea Rorhig Rigodanzo, a ampliação é realizada para manter a qualidade do ensino do município.

“Estamos recebendo novos alunos vindos de outras cidades e o objetivo é evitar a superlotação. São benefícios que vão agregar no aprendizado dos alunos, pois em uma sala lotada o desenvolvimento não é o mesmo. E também ampliará a quantidade de crianças atendidas”, afirma.

Além das salas de aulas, a escola também contará com um novo depósito para auxiliar a cozinha, onde serão guardados mantimentos e utensílios domésticos. O trabalho é realizado em conjunto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Obras, Transporte e Ação Urbana.

O Secretário de Obras, Vicente Paulo Dias (Romário), afirma que o depósito deverá ser entregue antes do início das aulas. Já em relação às salas de aula, a expectativa é de que a conclusão ocorra no final de fevereiro.

“Nós fazemos o acompanhamento de todas as obras licitadas. O andamento da obra está dentro do previsto, mas devido à grande frequência de chuvas, as salas de aula poderão ser entregues após o período estipulado”, afirma Vicente.

Assecom

Comentários