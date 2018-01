Secretaria de Assistência Social realiza no CRAS a primeira reunião do Bolsa Família do ano

Na tarde de hoje (10), nas dependências do CRAS de Figueirão, a Secretaria de Assistência Social realizou a primeira reunião do ano do Programa Bolsa Família, com numerosa presença de participantes.

Na oportunidade, além de tratar dos assuntos inerentes ao Programa, a equipe do CRAS distribuiu a todos os participantes um calendário anual das reuniões, com a data da realização de cada reunião ao longo do ano, mês a mês.

Esse calendário, que tem um imã de geladeira no verso, foi confeccionado pelos integrantes da equipe do CRAS, com a arte realizada pelo secretário Beugmar Ferreira.

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), realiza atendimentos para todos os beneficiários dos programas da Secretaria, como o Bolsa Família e também atendimento psicológico, e para quem deseja fazer requerimento do Passe Livre e de aposentadoria através do Cadastro Único.

O Cadastro Único é a porta de entrada para vários Programas Sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Telefone Popular e o Minha Casa Minha Vida. Ele também funciona como um mapa para o Governo Federal identificar as necessidades da população.

Fonte: Assecom/PMF/RubemVasconcellos

