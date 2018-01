Prefeitura de Paraíso das Águas busca parceria com a Santa Casa da capital

O prefeito municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira (Xixi/MDB), esteve em Campo Grande (MS), reunido com o presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, para ver de perto os avanços alcançados pela diretoria durante o ano de 2017 que se estenderá até o ano de 2019 por conta da reeleição em novembro do ano passado.

O chefe do executivo municipal também busca parceria com a Santa Casa para realização de atendimento direto como: especialidades, laboratorial e exames de imagem tais como ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética.

“Aproveitei a oportunidade para também parabenizar ao Dr. Esacheu Nascimento, pelo grande avanço à frente da presidência deste importante hospital para nosso Estado. Já é notável a transformação na qualidade dos atendimentos. Estamos trabalhando na possibilidade de firmamos esta importante parceria, o que vai garantir mais agilidade nos atendimentos aos pacientes, bem como a realização de exames e cirurgias. Estamos sempre pensando na melhoria da qualidade de vida à nossa população”, afirmou o prefeito municipal Ivan Xixi.

A Santa Casa é o maior hospital do Estado que atende em todo seu corpo clínico 23 especialidades médicas, com atendimentos em urgência e emergência nos pronto-atendimentos e sendo referência em atendimento de trauma nível 3 (ortopedia e traumatologia), em bucomaxilofacial, neurocirúrgias, cirurgias cardíacas adulto e pediátrico, queimados e outros, além disto o hospital possui um centro cirúrgico altamente modernizado com 16 salas cirúrgicas em procedimento 24h por dia, um novo laboratório de análises clínicas que realizam em média 400 mil exames/mês. No setor de diagnósticos são realizados os mais complexos exames por imagens todos estes serviços são para pacientes do particular, de operadoras conveniadas e SUS que necessitam de algum atendimento médico hospitalar. Desde 2016 foram realizados transplantes de rins e córneas, além de ser a sede da Organização de Procura de Órgãos que oferece em todo o Estado e fora dele órgãos para transplante.

Para os atendimentos particulares e por convênio, a Santa Casa possui o Prontomed para receber os pacientes de diversas demandas em um ambiente novo e climatizado com áreas de urgência e emergência, leitos de observação, raio – X, sala de sutura e gesso, sala de coleta, além das instalações em apartamentos e enfermarias recém reformados pela atual gestão para internação.

Durante à vista do prefeito, o presidente do hospital o levou para conhecer as alas recém reformadas, centro cirúrgico, centro obstétrico, 4° A para apartamentos e 5°A e C para enfermarias no intuito de firmar uma possível parceria entre o hospital e prefeitura de Paraíso das Águas durante este ano.

britonews

Comentários