ONU certificará Brasil como país livre de aftosa por vacinação

O Brasil recerá oficialmente o comunicado de país livre da febre aftosa com vacinação, na próxima reunião anual da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a ser realizada em Paris (França).

A certificação será formalizada em maio de 2018 e contribuirá na ampliação e abertura de novos mercados internacionais às carnes brasileiras.

O reconhecimento pela OIE deverá consolidar o processo de reconhecimento feito pelo Mapa. No início de dezembro, quando foram declaradas novas zonas livres da febre aftosa com vacinação no Amapá, Roraima, em grande parte do Amazonas e em áreas de proteção no Pará, finalizou-se nacionalmente o processo de erradicação da doença. Em abril de 2017 completaram-se 11 anos sem registro de ocorrência de aftosa no país.

Durante o V Encontro Nacional de Defesa Sanitária Animal (Endesa 2017), no Pará, no mês de dezembro, o ministro Blairo Maggi, falou do “coroamento de 60 anos de trabalho para o Brasil ser livre de aftosa com vacinação”.

Estratégia importante em relação ao enfrentamento da doença em curso é a execução do Plano Estratégico do PNEFA 2017-2026, com o objetivo de criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país livre da febre aftosa com vacinação e ampliar as zonas livres da doença (sem vacinação). Zona livre sem vacinação, representada pelo estado de Santa Catarina, manteve em 2017 seu status sanitário.

*Correio do Estado

Comentários