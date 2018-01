Motociclista se acidenta após atropelar cachorro, é levado a Fundação Hospitalar de Costa Rica mas agride médicos e foge

O Corpo de Bombeiros de Costa Rica atendeu na noite da última quarta-feira (10) uma ocorrência na Rua Santa Catarina, no bairro Vale do Amanhecer, da qual um motociclista teria atropelado um cachorro, e com a batida, o condutor teria sofrido uma lesão grave.

De acordo com informações do Sargento Tolentino, do Corpo de Bombeiros, o jovem C.J.S., de 21 anos que conduzia a moto recebeu todo o atendimento e foi encaminhado até a Fundação Hospitalar.

No hospital, o rapaz estava bastante agressivo e em visível estado de embriagues.

Assim, o motociclista acabou agredindo verbalmente a médica e os enfermeiros no momento que eles tentavam realizar um exame mais detalhado para averiguar a saúde do rapaz.

A Polícia Militar precisou ser acionada para conter o cidadão, e ajudar assim os médicos que precisavam realizar os exames médicos para saber se ele estava com uma lesão na clavícula.

Mesmo assim, o jovem arrancou o colar cervical e as imobilizações, e foi embora do hospital por conta própria.

O Sargento Tolentino disse a nossa redação que as vezes a pessoa não entende a gravidade da fratura e acaba saindo do hospital como se nada tivesse acontecido, piorando o seu estado de saúde.

A moto não tinha documentação e por isso foi apreendida pela Polícia Militar.

Essa ação contou com a participação do Sargento Renato Dias, Soldado Lima e Soldado Escobar, do Corpo de Bombeiros de Costa Rica.

Fonte: MS Todo Dia

