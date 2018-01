Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Esta fase é negativa para você, mas como tudo passa esta fase também passará dentro de poucos dias. Mas agora tome cuidado com notícias falsas, com pessoas que se dizem amigas e cuide da saúde.

TOURO – Boa influência para desenvolver sua inteligência e para tratar de assuntos ocultos. Todavia deverá evitar acidente e extravagâncias que possam prejudicá-lo física e moralmente. Este não é o melhor momento para impor o seu ponto de vista.

GÊMEOS – Procure começar o dia com deliberação e propósito para conseguir tudo aquilo que deseja no plano amoroso e profissional. Se o sucesso de hoje não for completo, terá uma fase favorável para levar a bom termo seus objetivos.

CÂNCER – Dia em que sua moral e reputação estarão em jogo, se entrar em contato com pessoas de caráter duvidoso. Por outro lado, o fluxo será dos melhores para negócios relacionados com metais e materiais para construção.

LEÃO – Ótima influencia astral para os casados ou união, ao noivado, namoro, as novas associações e para lucrar em negócios junto ao sexo oposto. Todavia, tome cuidado com rivalidades. O seu gosto estará bastante incomum.

VIRGEM – Dia dos mais felizes ao casamento e as coisas que estão ligadas ao seu coração. Bons lucros devido aos bons contatos com o sexo oposto e elevação social através da influencia de amigos. Não estranhe se você sentir vontade de modificar alguns setores de sua vida.

LIBRA – Você pode sentir um apreço especial pela literatura, artes e por todas as pessoas envolvidas nesse campo. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe digam respeito. Sentirá necessidade de ser mais amado e mais compreendido.

ESCORPIÃO – Dia em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis e na solução de seus problemas profissionais, financeiros e pessoais. Fará poucas amizades, mas será bem sucedido. A ansiedade estarão invadindo o seu interior.

SAGITÁRIO – Dia em que terá forte magnetismo pessoal, o que contribuirá para o seu sucesso, junto as mais altas personalidades de nossa sociedade. O êxito financeiro será óbvio e conseguirá obter o que pretende no trabalho.

CAPRICÓRNIO – Muito bom dia para fazer novas experiências psíquicas para a assinatura de contratos e às diversões, prazer e a vida sentimental e amorosa. Pode iniciar longas viagens, o fluxo favorece.

AQUÁRIO – Você poderá ter algumas decepções, hoje. Não se deixe enganar. Chances de sucesso profissional e social. Dia neutro para os nativos de seu signo, com alguns imprevistos no setor familiar e profissional, mas tudo será facilmente resolvido.

PEIXES – Lute com tenacidade e perseverança, por tudo que pretenda realizar neste dia, pois, esforçando-se, conseguirá resultados surpreendentes. Sua capacidade pessoal será reconhecida e recomendada por alguém.

