Duas pessoas ficaram feridas em acidente ocorrido no Esplanada II

Dezenas de pessoas acompanharam a ação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Chapadão do Sul durante o atendimento a dois jovens feridos no grave acidente envolvendo uma moto com dois ocupantes e um Gol na rua das Codornas no Bairro Esplanada II por volta das 18 horas da tarde desta quarta-feira. Segundo Boletim de Ocorrências elaborado pela Polícia Militar um grupo de jovens empinava motos nas imediações e quando avistaram a viatura “espalharam”. Uma delas começou a fazer “roleta russa” (cruzar preferencial sem parar) até colidir contra o carro que seguia em sua mão.

Não há muitas informações sobre o estado de saúde das vítimas da moto, mas segundo fontes que acompanharam o socorro o carona sofreu uma fratura no fêmur e perdeu muito sangue. Ambos apresentavam escoriações generalizadas após a queda. Já a motorista do Gol não teve ferimentos físicos, mas ficou no prejuízo financeiro porque o carro teve a frente bem comprometida no choque contra a moto.

Estranhamente o carona da moto sofreu os ferimentos mais graves, sugerindo que o piloto fez uma manobra para tentar desviar do carro momentos antes da colisão. Quando a Polícia Militar chegou o veículo já não estava mais no local. Os dois ocupantes da Honda Titan poderiam ter morrido caso o Gol estivesse com velocidade. O Condutor era menor – consequentemente – não tem habilitação. A seguir mais informações.

