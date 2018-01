Criança de 6 anos salva vida de pai após camionete cair dentro do ribeirão na BR-364

O acidente aconteceu no trecho entre Mineiros (GO) a Jataí (GO).

De acordo informações divulgadas pela Verde Vale FM, Duas pessoas ficaram feridas após um acidente na BR-364, na ponte do Ribeirão Coqueiros em Mineiros (GO), na tarde desta quarta-feira (10).

O motorista perdeu o controle da camionete e caiu dentro do ribeirão, ficando com a cabeça submersa dentro d’água. O seu filho, que estava de carona, segurou a cabeça do pai e pediu por ajuda. Um motorista que presenciou o acidente ajudou a tirar o homem da água. O Corpo de Bombeiros e o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestaram socorro às vítimas.

De acordo com a testemunha, que preferiu não se identificar, a camionete começou a ‘dançar’ na pista e colidiu contra a proteção da ponte sobre o Ribeirão Coqueiros, caindo dentro do leito do rio.

O veículo represou a água e inundou a cabine. A criança, que informou a nossa reportagem ter apenas seis anos de idade, segurou a cabeça do pai para fora d’água até a chegada de socorro. O motorista teve, além do afogamento, fratura no Fêmur e foi transportado pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A criança foi levada pelo Corpo de Bombeiros sem ferimentos aparentes. Ainda não se sabe as causas do acidente.

