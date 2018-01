Sementes Germinex comemora 40 anos e realiza dia 31º seu Dia de Campo

No próximo dia 31, acontece o tradicional Dia de Campo, da Sementes Germinex. Este ano será especial, tendo em vista, que se comemora os 40 anos da Sementes Germinex.

O evento será realizado na Fazenda Jatobá, no município de Costa Rica, oportunidade, que serão apresentadas as cultivares de soja 2018.

Programação:

08hs30 – Inscrições e café da manhã

09hs00 – Início das apresentações

12hs00 – Almoço.

Os horários são MS e o evento será realizado mesmo com chuva.

Sobre a Germinex

A produção de sementes Germinex iniciou-se na safra 1978-79, utilizando-se desde o início de tecnologia avançada no campo, na estocagem e beneficiamento de soja. Todos os anos, são adquiridas sementes básicas para assegurar a qualidade genética do produto, com alto nível de pureza.

A Sementes Germinex é especializada na produção de sementes de soja, porém com sua estrutura atual também oferece tratamento industrial de sementes para seus clientes.

A marca está registrada no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, desde 25 de maio de 1980.

Comentários