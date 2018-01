Sem custos aos cofres públicos, SEDEMA foi contemplada com dois veículos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA, foi contemplada com dois veículos que colaborarão intensamente para a realização dos trabalhos da Pasta.

Sem nenhum custo aos cofres públicos municipais, o Fiat Pálio foi uma doação do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, já o WV Gol está cautelado na justiça.

A entrega dos veículos aconteceu no final do último mês de 2017, e agora em 2018 os veículos já estão sendo utilizados pelos servidores da SEDEMA. Receberam os veículos, o secretário da SEDEMA, Felipe Batista e seu adjunto André dos Anjos, ao lado dos demais colaboradores. O vice-prefeito, João Buzoli, estava também na entrega.

A Secretaria agradece o empenho do Executivo Municipal, que em união com os outros poderes conseguiu essa importante conquista para a Pasta continua seu efetivo trabalho por Chapadão do Sul.

Assecom

