Secretaria de Infraestrutura de Figueirão reforma pontes danificadas pelas chuvas

Dando continuidade aos seus serviços de manutenção de estradas, pontes e mata-burros, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente, tem realizado manutenção e reforma em diversas pontes no município, que foram danificadas com as chuvas dos últimos dias.

O município é muito amplo, o que dificulta muito manter todas em boas condições de tráfego, principalmente nesta época de chuvas intensas, mas dentro do possível a equipe da secretaria vem fazendo o serviço, para melhorar as condições de tráfego e a segurança de quem por ali transita.

Fonte: Assecom/PMF/RubemVasconcellos

