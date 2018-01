Receptador de produto furtado é preso em Costa Rica após ser reconhecido em rede social

A Polícia Civil de Costa Rica vem apurando diversos delitos patrimoniais que ocorreram durante as festividades de final de ano.

E na terça-feira (9), por volta das 10h30, SIG (Setor de Investigação Geral), da Polícia Civil de Costa Rica, recebeu a informação de que uma pessoa foi vista em uma rede social trajando uma roupa que foi subtraída em sua residência no dia 30 de dezembro.

Na ocorrência registrada na época, inúmeras peças de roupas, joias e eletrônicos foram furtadas.

De acordo com informações do Delegado da Polícia Civil de Costa Rica, Dr. Alexandro Mendes de Araújo, a vítima V.G.Q., de 29 anos, reconheceu um cidadão em uma rede social usando uma camiseta do lote que havia sido furtado.

Os investigadores questionaram a vítima se ela tinha dúvidas com relação a roupa, e ela relatou que como a estampa era marcante, podia afirmar com toda a certeza que a peça pertencia ao seu acervo de trabalho.

Diante a semelhança apontada pela vítima, os investigadores Publio e Braga imediatamente começaram uma diligencia a fim de localizou o autor.

Assim, os policiais encontraram E.P.M., de 31 anos, que no começou tentou se esquivar-se, negando ser o dono da roupa, porém ao ver a fotografia, alegou que comprou em uma loja, mas os investigadores foram até a comércio, e ao conversar com os funcionários, eles negaram que trabalhassem com aquela marca.

Diante dos fatos, o homem confessou que adquiriu a roupa pelo valor de R$ 20 reais.

Como ele assumiu o risco de ter adquirido um produto de origem criminosa, acabou sendo preso por recepção e autuado em flagrante.

Ele está preso aguardando os procedimentos judiciários. A fiança para esse tipo de crime é de R$ 1800,00.

As diligencias seguem com o intuito de conseguir recuperar o resto do material furtado.

O delegado lembra que o cidadão que tenha adquirido qualquer produto de origem duvidosa, e que não queira receber a vista da polícia civil, que possa se apresentar espontaneamente dizendo onde comprou os produtos, visto que os policias estão agindo de forma rigorosa contra os crimes de receptação, uma vez que são essas pessoas que alimentam o crime em Costa Rica.

Além disso, quem tiver qualquer denúncia sobre o paradeiro dos demais objetos, o Dr. Alexandro informou que a Polícia Civil está à disposição.

