Prefeitura faz doação de adubo orgânico

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, disponibiliza à população adubo orgânico produzido na Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Garça Branca.

O Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Ediel Alves Barbosa, explica que o adubo é elaborado depois de separado o material reciclável (papelão, plástico, papel, vidro e lata) do lixo orgânico. Feito isso, o lixo orgânico entra em um processo de maturação, que pode durar até três meses, e só então, é transformado em adubo orgânico.

“É um adubo repleto de proteínas, sem adição de componentes químicos e indicado para adubar plantas de diversas espécies. A produção do adubo orgânico é realizada para atender a demanda da população”, afirma Ediel.

Para retirar o adubo é preciso entrar em contato com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, através do telefone (64) 3634-1942 e solicitar o produto. A prefeitura de Chapadão do Céu realiza a entrega em domicílio de até 10 sacos de adubo orgânico.

