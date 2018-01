Jovem é esfaqueado pelo patrão em sítio por não dar fim a festa

Jeferson Rodrigues Cogo, 25 anos, morreu depois de ser esfaqueado em Anastácio, a 134 quilômetros de Campo Grande. Ele discutiu com o patrão, na noite de terça-feira (9), que o atingiu com faca no abdômen. Ambos trabalhavam construindo cerca em propriedade rural.

Testemunhas relataram, conforme boletim de ocorrência, que vítima e autor teriam ingerido bebidas alcoólicas antes da discussão. Ao site O Pantaneiro estas pontuaram que o patrão, de 49 anos, pediu que festa fosse encerrada para não atrapalhar rendimento no dia seguinte.

O jovem teria discordado, lançado seu prato de comida ao chão e avançou contra seu chefe. Este revidou utilizando faca com lâmina de 24 centímetros, atingindo Jeferson no abdômen. O Corpo de Bombeiros atestou o óbito no sítio localizado na estrada de acesso ao Pequi.

Caso foi registrado, na delegacia de polícia local, como homicídio qualificado por motivo fútil.

*Campo Grande News

