Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Melhora total em todos os assuntos profissionais, sociais e financeiros se farão sentir neste dia. Terá uma noite feliz para os passeios e para unir-se com amigos e entes queridos. Você também estará trabalhando mais ainda para a sua própria projeção social.

TOURO – Propícia influência para cultivar os dons de seu intelecto, seu espírito filosófico e para seu desenvolvimento mental. Fará ótimas relações sociais e propícias amizades. Em relação ao amor, não se perca em intermináveis discussões inúteis.

GÊMEOS – Dia positivo para a realização de negócios dentro de suas condições financeiras, e muito propício ao seu progresso profissional, moral e social. A pessoa amada estará disposta a ajudá-lo e parentes e vizinhos, também.

CÂNCER – Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, atividades ou residência. Tendência à depressão psíquica, o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em todos os sentidos e cuide de sua saúde.

LEÃO – Excelentes influências para desenvolver suas atividades de um modo geral. Aproveite, pois esta é a melhor fase para progredir profissional, social e materialmente. Êxito romântico e sentimental. Bom para loterias.

VIRGEM – Todas as portas se abrirão, bastando encarar a vida com otimismo e decisão para aproveitar as boas oportunidades. Não se entregue aos inimigos ocultos nem descuide de sua saúde. Ouça e aprecie as sugestões que receber. Lucrará muito com isto.

LIBRA – Use roupas de tons claros e medite um pouco na parte da manhã, assim, você sentirá gradativamente as suas energias se fortalecerem. Tendência para você analisar cuidadosamente as questões mais problemáticas da sua vida.

ESCORPIÃO – Poupar as suas economias, a fim de conseguir a casa própria que tanto sonha e deseja, será o mais importante a fazer agora. Por outro lado, o fluxo é dos melhores para a compra de bens móveis e imóveis, e ao amor.

SAGITÁRIO – Dia em que terá muita disposição mental e física para trabalhar nos seus negócios e para tratar de assuntos pessoais. O amor e as novas amizades estarão favorecidos. No amor, deixe que as coisas fluam normalmente.

CAPRICÓRNIO – Excelente disposição mental para tratar de assuntos importantes e de negócios, para entabular novas ideias relacionadas com publicidade e comunicações. Contudo, seja sincero. Evite fazer qualquer pressão junto à pessoa amada, para que tudo saia conforme os seus desejos.

AQUÁRIO – O sol vai favorecer você neste dia. Haverá possibilidade de elevação material através do esforço que tem enviado no trabalho e dos bons negócios realizados ou a realizar. As questões financeiras estão necessitando de um melhor controle de sua parte.

PEIXES – Pense no seu êxito. Imagine bons pensamentos, nas amizades, férias, vida social e nos intercâmbios de ideias. A sua boa vontade não será suficiente para que consiga bons resultados junto no trabalho.

