CPE prende indivíduo que oferecia droga para crianças em pista de skate em Chapadão do Céu

A equipe de CPE realizava patrulhamento tático pela cidade de Chapadão do Céu, quando recebeu uma denúncia anônima relatando que havia algumas pessoas fazendo uso de drogas na PISTA DE SKATE ao lado do Ginásio de Esportes.

De imediato a equipe deslocou até o local onde conseguiu abordar quatro pessoas, sendo que três eram crianças com idade entre 11 e 14 anos.

Durante busca pessoal foi encontrado DOIS CIGARROS DE MACONHA em poder de FERNANDO VALENTIM DE OLIVEIRA (4 passagens por uso de drogas) sendo que um dos cigarros já estava aceso.

As duas crianças de 11 e 12 anos relataram que o autor frequentemente faz uso de drogas no local e que sempre oferece para eles experimentarem, mas que nunca aceitaram. Já M.B.V. de 14 anos relatou que aprendeu a fumar maconha com o FERNANDO, quando tinha apenas 12 anos.

Diante dos fatos, a equipe conduziu o autor até a Delegacia de Polícia Civil onde o mesmo foi autuado em flagrante por TRAFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.

O autor foi conduzido para a Cadeia Pública de Serranópolis.

Fonte: PM



