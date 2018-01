Saneacéu realiza troca de hidrômetros em Chapadão do Céu

O Sistema de Água e Esgoto de Chapadão do Céu (Saneacéu) deu início a uma nova fase da troca de hidrômetros no município. Até o momento, 50% das residências e pontos comerciais já tiveram o equipamento trocado. O objetivo é a redução dos índices de perdas no sistema de distribuição de água tratada da cidade.

De acordo com o secretário da pasta, Ediel Alves Barbosa, o trabalho foi iniciado em julho de 2017 e deverá ser finalizado em julho deste ano. Ediel explica que o hidrômetro é como um relógio instalado para registrar o consumo de água do imóvel e, dependendo do seu tempo de uso e das condições de conservação, ele se desgasta. Nesse caso, há a necessidade de substituição por um equipamento novo.

“Quando o aparelho tem idade superior há cinco anos, ocorre erros na leitura – para mais ou para menos. Por isso, com o novo hidrômetro o morador saberá o quanto consumiu de água, sem erros. A troca é realizada pela Saneacéu, sem custos para a população”, afirma o secretário.

A troca do hidrômetro não aumenta o consumo de água. Visto que o consumo está associado ao uso da água no imóvel, independente da substituição do aparelho.

Para melhorar os serviços prestados, a Saneacéu também adquiriu um aferidor de hidrômetro. “Trata-se de um medidor ultrassônico, um aparelho de última geração que realiza calibrações em hidrômetros e mede adequadamente o consumo de água”, conclui Ediel.

