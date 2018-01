Rio Taquari atinge nível de emergência, Defesa Civil de Coxim e IMASUL monitoram situação

As águas do rio Taquari atingiu por volta de 12 horas desta terça-feira (09) 4,92 m, ou seja, ultrapassou seu nível de segurança que é de 4,02 cm. A medida foi colhida na régua pluviométrica localizada na praça Noemy Serrou Camy (Praça do Flutuante) no centro de Coxim.

Se o rio continuar subindo, a Defesa Civil de Coxim e o IMASUL (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) devem emitir um aviso de situação de emergência e alerta.

Segundo o coordenador de Defesa Civil do município, Gilberto Portela, ele participa de uma teleconferência com os técnicos do IMASUL que monitoram em tempo real a situação do rios do estado, e aguarda uma decisão ainda nesta terça-feira para saber se vão ou não emitir o alerta.

Como é possível ver na imagem abaixo, em alguns pontos na região central de Coxim, o rio já chegou bem próximo as residências.

coxim agora

