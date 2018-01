MS tem terceiro maior número de casos de ferrugem asiática do país

O ano de 2018 começou com Mato Grosso do Sul registrando os primeiros casos de ferrugem asiática nas lavouras de soja. Em um intervalo de apenas seis dias, entre 2 e 8 de janeiro, foram confirmadas sete ocorrências da doença. O número já coloca o estado como o terceiro em número de registros no país no ciclo 2017/2018, ficando atrás apenas do Paraná, que tem 53 e do Rio Grande do Sul, que tem 14 focos.