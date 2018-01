Motorista bêbado assusta pedestres de Chapadão do Sul, e polícia militar é acionada

No sábado (6), a polícia de Chapadão do Sul recebeu diversas ligações da qual as pessoas informavam que um Fiat Uno Branco estava trafegando em alta velocidade pela cidade, inclusive em algumas situações, quase atropelando diversos pedestres próximo a Rua Caracol.

Segundo o boletim de ocorrência, as pessoas informaram aos policiais que o motorista estaria totalmente embriagado.

Ao chegar no local, os policiais se depararam com o homem descendo do veiculo com um galão de 05 litros, visto que carro estava sem combustível.

De imediato, as autoridades notaram que o condutor estava totalmente embriagado, sem condições inclusive de conversar com os policiais, alegando que ao invés de ir atrás de bandido, a policia estava pertubando trabalhadores iguais a ele.

Diante da situação, A.F.S., de 40 anos, foi preso e encaminhado para a delegacia.

Já o veiculo foi levado ao pátio do DETRAN.

O motorista não apresentou documento do veiculo e nem CNH para dirigir.

As autoridades estão seguindo com os procedimentos legais conforme a lei de trânsito.

Fonte: MS Todo Dia

