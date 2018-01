Cruz Vermelha Brasileira MS divulga relatório atividades de Chapadão do Sul.

Chapadão do Sul-MS 02 de Janeiro de 2018.

A Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado de Mato Grosso do Sul , Registrada no CNPJ :07.274.264.0001-82 ,através de sua equipe de atuante no município de Chapadão do Sul ,vem através deste apresentar relatório final de suas atividade realizadas no ano de 2017.

Considerando que a Cruz Vermelha Brasileira, constituída para os fins previstos nas Convenções de Genebra das quais a República Federativa do Brasil é signatária, é uma sociedade de socorro voluntário, auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde, consoante o disposto no Decreto nº2.380, de 31 de dezembro de 1910;

Considerando que a Cruz Vermelha Brasileira é uma entidade de utilidade internacional, declarada de caráter nacional pelo Decreto nº 9.620, de 13 de junho de 1912, cuja organização federativa, composta por seu órgão central e por associações da Cruz Vermelha existentes no País, encontra-se disciplinada no Decreto nº 23.482, de 21 de novembro de 1933.

Urgência e Emergência – APH 700 Atendimentos

Atendimentos Eletivos e Preventivos 200 Atendimentos

Atendimentos a Eventos 60 eventos

Treinamentos em Primeiros Socorros 24 Treinamentos

Palestra Educativa 8 Palestra

Campanha e Ação Social 10 Participação

Cursos e Treinamentos Internos 6 Capacitação

Contato com equipe pode ser realizado pelo numero: 67 9 9940 2636 e 67 9 8431 2489 telefone de atendimento 24 h

Gabriel Schultz Silva Coordenador Geral CVB/MS- Chapadão Do Sul

Comentários