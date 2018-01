COMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA – FALTARÁ ÁGUA EM BAIRROS DE CHAPADÃO DO SUL

ATENÇÃO, MORADORES DE CHAPADÃO DO SUL

A Sanesul informa que poderá haver falta de água nos seguintes bairros: POLO EMPRESARIAL, ESPLANADA, FLAMBOYANT E INTERMEDIAÇÕES DO PARQUE UNIÃO.

Período

Início: 11/01/2018 08:00

Término: 11/01/2018 11:00

Motivo

A Sanesul informa à população de Chapadão do Sul que em virtude da manutenção na rede de água do bairro Polo Empresarial, ocorrerá a interrupção no fornecimento de água no dia 11/01/2018, quinta-feira, até às 11:00 horas, nos seguintes bairros: Polo Empresarial, Esplanada, Flamboyant e intermediações do Parque União.

Será feito todo o possível para minimizar o tempo deste serviço.

É importante que a população evite o desperdício de água

Desde já a Sanesul agradece a compreensão de todos.

Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 67 6010.

Comentários